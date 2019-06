O jovem Lucas Felipe da Silva, de 24 anos, foi executado com vários tiros na noite desta terça-feira (4) numa das ruas do bairro Cidade Nova, em Rio Branco. Populares relataram ter ouvido cerca de 7 disparos.

Informações apuradas pela nossa equipe são de que a vítima passava de bicicleta pela rua quando os criminosos o pararam e efetuaram os tiros. Lucas foi atingido na cabeça, no queixo, no tórax e no abdômen.

A Polícia Militar esteve no local e recolheu cápsulas de pistola ponto 40. O corpo do jovem foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede da instituição. O caso é mais um a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

Ainda não se sabe a real motivação para o crime, mas existe a suspeita de que tenha relação com acerto de contas entre facções rivais. Até o momento nenhum suspeito foi preso.