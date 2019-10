O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

O jovem Gustavo Santana, de 19 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo, na noite deste domingo (27), na rua principal que liga os Bairros Ilson Ribeiro com Aroeira, em Rio Branco.

Segundo informações da namorada da vítima, Gustavo estava caminhando na rua quando passou em frente a uma igreja evangélica, onde um homem ainda não identificado o abordou e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um único disparo “a queima-roupa” na cabeça do rapaz. O projetil acabou transfixando a cabeça da vítima. Após o crime, o bandido saiu correndo em direção ao Bairro Ilson Ribeiro.

Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, mas os socorristas só puderam constatar a morte de Gustavo.

Policiais Militares do 4° Batalhão estiveram no local do ocorrido, isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários