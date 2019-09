Em posse da dupla a polícia encontrou uma moto roubada e uma arma de fogo, calibre 22, de fabricação artesanal. A arma estava marcada com o nome de uma facção criminosa que atua no estado.

Prisão foi feita pela PRF no bairro Areal, em Rio Branco; adolescente também foi apreendido

Um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última segunda-feira (16) no bairro Areal, em Rio Branco. Em posse da dupla a polícia encontrou uma moto roubada e uma arma de fogo, calibre 22, de fabricação artesanal. A arma estava marcada com o nome de uma facção criminosa que atua no estado.

A PRF recebeu a denúncia de que uma moto havia sido roubada na manhã da segunda (16), e no fim da tarde avistou um veículo com as mesmas características nas imediações do km 122 na BR-364.

Ao se aproximar da moto para realizar a abordagem, a dupla fugiu pelo bairro Areal. A viatura então iniciou a perseguição e conseguiu capturar os jovens, recuperando a moto e apreendendo a arma.

Com o flagrante, ambos foram encaminhados para a Defla, em Rio Branco. A proprietária da moto foi avisada que o veículo havia sido recuperado.

Comentários