Uma ação da Polícia Militar, especificamente do 3° Batalhão, no final da tarde deste sábado (23) resultou na prisão do jovem Mateus Lima de Oliveira, de 21 anos, na Vila Verde, no km 58 da Estrada Transacreana, sob a acusação de tráfico de drogas.

Mateus e mais cinco pessoas estavam na estrada e ao perceberem a aproximação da viatura policial que fazia uma ronda de rotina na região, saíram correndo. Com atitude suspeita, os policiais foram atrás dos suspeitos, e Lima foi encontrado escondido na mata. Os outros homens conseguiram fugir.

Foi feito uma revista pessoal e os policiais encontraram em posse do jovem, quatro trouxinhas de cocaína, 2 tabletes de maconha e R$ 910,00 reais oriundo da venda dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e Mateus foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

