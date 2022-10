Jovem escapa da morte após atropelar cavalo e de ser atropelado em seguida na BR 317

Atendendo a solicitação do prefeito do município de Iñapari, situado na fronteira com o Assis Brasil (Acre), senhor Abraham Cardoso, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão sediado em Epitaciolândia, para que ajudassem no resgate do corpo de um jovem de 18 anos que teria se afogado em um açude localizado a 30km da fronteira, por volta das 14 horas do dia 28, na quarta-feira.

Segundo foi informado, um grupo de amigos teriam se deslocado da cidade de Porto Maldonado, para passar o dia na fazenda se divertindo. Em dado momento, após utilizar uma corda para cair no açude, o jovem Tanapari Ribeira, de 18 anos, teria sentido câimbras e pedido socorro.

Por estarem brincando, alguns não teriam acreditado que o mesmo estaria se afogando, foi quando o jovem afundou e não foi mais visto. Apesar de buscas no local por populares, não conseguiram localizar o corpo do jovem até a manhã desta quinta-feira (29), quando chegou a equipe dos bombeiros no local.

No local, autoridades polícias, familiares e a guarnição montaram estratégias de buscas com o dia de muita chuva, iniciando os mergulhos nas proximidades onde foi repassado as informações. Após duas horas de buscas o corpo do jovem foi encontrado numa profundidade de 5 metros, sendo retirado da água e entregue as autoridades polícias do Peru.

Após o resgate do corpo, a equipe de policiais peruana ficou no local para aguardar as autoridades do Ministério Público do País para registrar os fatos e levar o corpo ao IML de Maldonado.

