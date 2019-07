Era por volta das 17hs deste domingo, quando autoridades policiais e socorristas dos bombeiros foram avisados de um capotamento na BR 317, km 01, já na chegada do município de Epitaciolândia, e que o condutor poderia estar entre as ferragens.

Ao chegarem no local, localizaram o veículo modelo Ford/Fiesta NPG 4808, com rodas para cima numa vala e foram avisados que o motorista, identificado como Antônio Chrystian Gadelha Ribeiro (25), teria saído de dentro ileso e deixou o veículo para trás após o ocorrido.

O mesmo foi abordado pelos policiais nas proximidades do Fórum e retido para esclarecimentos. Em visível estado de embriagues alcoólica, teria contado aos policiais que estava vindo do aniversário do pai, localizado na zona rural do município.

Antônio teria cochilado na direção ao chegar na cidade e caiu dentro da vala, indo a capotar o veículo. Como não houve ferido, somente danos materiais, a equipe de socorristas retornou ao quartel, quando o mesmo foi conduzido ao comando da PM em Brasiléia, onde passaria pelos procedimentos de praxe, para depois ser levado à DP de Epitaciolândia.

