Jovem lança sua namorada pela porta do carro em movimento e câmeras de segurança flagra momento, veja o vídeo!

O caso ocorreu na madrugada deste ultimo Domingo, 26, na avenida Antônio da Rocha Viana, mas o vídeo começou a circular pelas redes sociais nesta Quarta-Feira. Na Câmera de segurança do incidente, é possível ver claramente a namorada de Lucas sendo empurrada pra fora do veiculo em movimento, ainda sob o registro de uma segunda câmera o jovem Lucas para o carro alguns metros de sua namorada e volta a pé até o local para pegar seu celular, depois o mesmo se evadi do local tomando rumo ignorado.

De acordo com a vitima, cujo nome é Emely Lima estudante de 22 anos, o acusado se chama Lucas Bezerra e tem 26 anos de idade, a vitima relata ainda que Lucas trabalha como terceirizado do Seinfra e é filho da chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos do estado, Lusiane Oliveira.

O Boletim de Ocorrência foi registrado no município, Emely deixa claro o motivo do fato que ocorreu por ciúmes, onde Lucas estava tentando visualizar o celular de Emely mas a mesma não deu permissão, devido esta causa, uma discussão surgiu entre o casal fazendo com que Lucas a lançasse sobre a avenida com o veiculo em movimento..

O caso segue para a justiça onde Lucas deverá responder sobre o caso.

Veja o Vídeo:

