Um rapaz de 23 anos, identificado como Edilson Matos, morreu depois de ser esfaqueado pelo namorado nesta quinta-feira (18) em uma casa do Setor 1 em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), Douglas Neves, de 21 anos, atacou o companheiro durante uma discussão e entrou em desespero quando viu o companheiro ferido.