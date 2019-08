Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro tirou a vida do jovem Miqueias Oliveira da Silva, 20 anos, no final da tarde desta sexta-feira (2), na Via Verde, em frente o Atacadão, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Miqueias trafegava em sua motocicleta Fazer, placa NAB-1936, de cor vinho, no sentido fundação-shopping, quando ao ultrapassar o veículo Fiat Uno colidiu com a lateral do carro. Com o impacto, a moto e o jovem foram arremessados contra o separador de pista.

A ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local o motociclista já se encontrava morto. De acordo com os paramédicos, Miqueias bateu a cabeça, sofreu traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. O motorista permaneceu no local.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

