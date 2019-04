Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (26). O jovem Felipe Lima Saraiva, de 23 anos, colidiu sua motocicleta com um ônibus no cruzamento da Rua José de Melo com a Avenida Nações Unidas, ao lado do pronto socorro de Rio Branco e foi parar no hospital em estado de saúde gravíssimo.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o jovem trafegava na sua moto com um amigo na garupa quando um carro parou na frente dele em uma curva. Felipe ainda conseguiu desviar o veículo, mas perdeu o controle da direção e colidiu na lateral de um ônibus que passava no local. Com o impacto o condutor da moto foi arremessado e teve o capacete rachado. O garupa sofreu escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Felipe entubado ao Pronto Socorro.

Na manhã deste sábado (27) o jovem passaria por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Felipe foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) em seguida foi liberado aos familiares.

