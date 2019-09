Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. José Luís de Souza Lopes, de 19 anos, foi atingido com um tiro nas nádegas em via pública. O crime aconteceu na rua Ajuricaba, no bairro João Paulo II, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José estava caminhando na rua quando homens não identificados membros de uma organização criminosa se aproximaram num carro branco e um deles efetuou vários tiros. Ao perceber os disparos, Luís começou a correr e mesmo assim ainda foi ferido com um tiro nas nádegas. Para não morrer o jovem conseguiu entrar numa casa e pedir ajuda. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do Samu, que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fizeram diversas rondas na região, mas os membros da facção não foram presos.

O caso já está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Familiares da vítima informaram que José é “colado” em uma facção e outro dia nas redes sociais apareceu fazendo um gesto na mão, dizendo que pertencia a uma organização criminosa, e esse pode ter sido o motivo da tentativa de homicídio.