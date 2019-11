Jovem que foi baleado em frente de boate publica vídeo agradecendo apoio

Mateus da Silva Bernardo, de 20 anos, que foi transferido para a Capital na madrugada do domingo passado, após ser baleado no pescoço quando estava em frente a uma casa noturna localizada, publicou um vídeo onde agradece o apoio que vem recebendo desde o incidente.

O acadêmico de medicina, estava na calçada do lado de fora, quando foi baleado após um agente federal, ter se envolvido em uma briga generalizada, ao tentar amenizar a confusão que tomou proporção maiores até o lado de fora, segundo foi registrado por celulares.

Ao ser levado para Rio Branco, já deveria ter sido operado para retirar o projétil que ainda está alojado no seu pescoço. Segundo foi informado, Mateus ainda está correndo riscos de ficar com sequelas graves em sua coluna.

No vídeo, se percebe que o jovem ainda está encima de uma maca no pronto-socorro, aguardando passar pela cirurgia. O caso está sendo coordenado pelo delegado titular do município de Epitaciolândia, Luís Tonini, que já ouviu o agente federal que teve sua arma apreendida, após se apresentar espontaneamente na presença do delegado da PF na fronteira.

Mateus agradece as orações, mensagens de apoio e mostra serenidade no vídeo apesar do seu estado de saúde que ainda é considerado delicado, por estar com o projétil alojado ao lado da sua coluna.

