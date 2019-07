Vitima estava andando de bicicleta quando homens de moto se aproximaram e dispararam vários tiros

Um homem, ainda não identificado, e com aparência de aproximadamente 20 anos de idade, morreu nesta quinta-feira (25) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele havia sido baleado com seis tiros enquanto andava de bicicleta na Rua dos Levitas, no Loteamento Santa Helena, próximo ao Centro de Distribuição do Araújo.

Dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos, foram três tiros na cabeça, um tiro no braço, um no abdômen e um na região dos glúteos. Os criminosos fugiram do local em seguida.

O Samu foi chamado para atender a vítima, que foi levada para o Huerb e morreu poucos minutos após chegar ao hospital. A polícia foi ao local e isolou a área para realizar a perícia, no local foram encontrados seis cápsulas de pistola 9mm.

Comentários