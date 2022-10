Jovem sofre tentativa de homicídio em Xapuri e tem que ser transferido para Brasiléia por falta de médico

Na sexta-feira, 14, a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, coordenada pelo titular delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prendeu em flagrante J.B.M de 26 anos e J.B.N N. de 16 anos de idade que vinham cometendo assaltos na cidade de Xapuri.

De acordo com as investigações, a dupla escolhia comércios afastados do centro da cidade e utilizava uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e levar dinheiro, sendo que o adulto escolhia os alvos e o adolescente era quem praticava o roubo.

Em uma ação no mesmo estabelecimento cerca de um mês atrás, os acusados chegaram a torturar o proprietário lhe aplicando coronhadas na cabeça da vítima, sendo necessário ser levado para o hospital e levar pontos.

Uma das vítimas foi agredida fisicamente com uma coronhada na cabeça porque hesitou em entregar o dinheiro do caixa. Em nova investida, praticamente na mesma data quando estiveram no local dias atrás, desta vez, as vítimas conseguiram chamar por ajuda e a polícia prende-los.

Em uma ação rápida por parte dos policiais civis, os assaltantes foram localizados e presos, para em seguida, serem conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri onde se encontram a disposição do poder Judiciário.

