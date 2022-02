Jovens de Epitaciolândia realiza torneio presencial de Free Fire com mais de 80 integrantes

O grupo denominado VIPS FREE FIRE realizou nesta Sexta-Feira uma “Guilda” que está revolucionando o cenário de E-ESPORTES dentro da regional do Alto Acre.

De acordo com as informações recolhida, o evento reuniu ao menos 80 jogadores distribuídas em suas “guildas” principais, secundaria e feminina, sendo a primeira guilda de jogadores do estado a realizar um presencial.

A disputa para a guilda que resistir até o final tem como mérito a maior parte do premio e conta com 48 jogadores titulares distribuídas em suas guildas e seus reservas na disputa. o premio total é de R$ 400,00 e será dividida entre o primeiro lugar, segundo lugar e jogador com mais abates.

Visando o crescimento do cenário competitivo de Free Fire estadual, a VIPS que também faz parte da organização da liga de Free Fire EBFF, tem incentivado aos jogadores o respeito, companheirismo, trabalho em equipe e principalmente o protagonismo juvenil. Uma das curiosidades da VIPS é que para os membros que ainda estudam o ensino fundamental ou médio, o líder cobra notas acima de 7,0 pontos para os mesmos poderem estar disputando os jogos.

O evento contou com a participação do vice prefeito de Epitaciolândia Antônio Soares e a diretora de Cultura Enage Peres, ambos sempre incentivando e apoiando.

No presencial do dia 04 de fevereiro tivemos a seguinte classificação geral:

1º lugar line VIPS GAMING com 86 pontos

2ºlugar line SAD com 82 pontos

Na oportunidade, a VIPS prestou seus agradecimentos ao grupo SIX EIGTH de Rio Branco, que esteve presente no local de modo a somar com o evento.

