Jovens de Epitaciolândia vence fase estadual nos jogos escolares e vão para nacional no Rio de Janeiro

Alana mayene e Ervillym Miller são consagradas campeãs da fase estadual de atletismo nos Jogos Escolares 2022

Com a colaboraçao de Enagi Peres

As estudantes Alana Mayene e Ervillym Miller, são estudantes da escola Joana Ribeiro Amed do município de Epitaciolândia e sonham em ser atletas profissionais. As atletas foram as vencedoras da fase estadual do jogos escolares na categoria feminino do atletismo de 12 à 14 anos de 600 e 800 metros.

As campeãs regionais conquistaram o pódio na fase estadual dos jogos escolares que aconteceu na capital e agora irão representar o Acre na fase nacional que acontecerá no Rio de Janeiro.

Ambas fazem parte da escolinha de Futsal Revelação, que é um projeto social idealizado pela educadora física Jessyane Maia, professora e treinadora das atletas. Jessyane é formada em educação física, atua de forma voluntária para a conquista do sonho das garotas.

A professora revela que viu em suas alunas o potencial que elas tinham quando se tratava do atletismo.

” Tenho um projeto do qual realizo com muito amor e dedicação, que tem o objetivo de incentivar o esporte feminino, e, quando se trata de talentos no esporte não é difícil reconhecer quem tem, essas alunas sempre se destacaram na parte física e quando eu envolvia o atletismo nas aulas passei a enxergar o potencial delas, estive ao lado delas nessa caminhada, e aos poucos fomos chegando no nosso objetivo, foram dias de muito esforço e dedicação para hoje ver elas no pódio. Estou muito realizada com a conquista dessas meninas e o sentimento é de dever cumprido”. Concluí a professora.

Para a Campeã Alana, essa vitória é fruto de muito esforço e dedicação “Me esforcei muito para conseguir essa vitória e sem dúvidas ela só foi possível graças a minha professora, que acreditou em mim e sempre me incentivou, estou muito feliz em ser vitoriosa”. afirmou.

A campeã Ervillym esse é o começo do sonho de ser atleta profissional “Quero vencer a etapa nacional e começar minha história no atletismo”.

As duas atletas seguem firmes treinando para representar o estado na fase nacional dos jogos escolares que está acontecerá no Rio de Janeiro.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários