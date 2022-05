Juiz decreta prisão do ex-goleiro Bruno

Merengues derrotam Liverpool e conquistam a Champions pela 14ª vez

O Real Madrid é campeão europeu pela 14ª vez. Neste sábado (28), a equipe espanhola derrotou o Liverpool (Inglaterra) por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis (França), na decisão da Liga dos Campeões. Os merengues possuem, agora, o dobro de conquistas do Milan (Itália), segundo maior vencedor do principal torneio de clubes do planeta.

O time madridista conta com cinco jogadores brasileiros: o lateral Marcelo (que ficou no banco), o zagueiro Éder Militão, o volante Casemiro e os atacantes Rodrygo (que entrou no fim do segundo tempo) e Vinícius Júnior. Foi deste último o gol do título, no começo da etapa final. Do quinteto, Marcelo e Casemiro chegaram à quinta conquista de Champions da carreira, enquanto os demais venceram a competição pela primeira vez.

O protagonista da decisão na França foi Thibaut Courtois. O goleiro belga fez pelo menos cinco grandes defesas, duas no primeiro tempo e três no segundo, segurando a pressão do Liverpool. Os ingleses finalizaram 23 vezes, contra somente três dos espanhóis.

A bola começou a rolar com atraso de quase 40 minutos. Segundo a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa, na sigla em inglês), o início da partida foi adiado por “motivos de segurança”, sem mais detalhes. Do lado de fora do estádio, torcedores do Liverpool, sem ingresso, tentaram invadir o estádio e causaram tumulto. A explicação só foi dada já com o jogo em andamento, no telão do Stade de France.

O show da cantora Camila Cabello, também iniciado com atraso, antecedeu uma primeira etapa dominada pelo Liverpool, que forçou Courtois a duas grandes defesas em tentativas dos atacantes Mohammed Salah e Sadio Mané (que ainda foi no travessão). Pouco antes do intervalo, porém, foram os espanhóis que quase saíram na frente. Em lance confuso na área, o atacante Karin Benzema balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, não teve “quase”. Apesar dos ingleses se manterem no campo de ataque, o Real Madrid abriu o placar. Aos 13 minutos, o meia Federico Valverde bateu cruzado e Vinícius Júnior, às costas do lateral Trent Alexander-Arnold, apareceu na esquerda e completou para as redes. Foi o 22º gol do brasileiro em 52 partidas na temporada.

A pressão dos ingleses se intensificou, mas havia Courtois na meta merengue. O belga salvou os madridistas com três defesas impressionantes. Na principal delas, aos 36 minutos, o goleiro defendeu uma finalização cruzada de Salah, quase na pequena área, pela direita. De forma desordenada, o Liverpool insistiu atrás do empate, sem sucesso, para explosão da torcida espanhola em Saint-Denis.

