O juiz eleitoral Giordane Dourado fez um alerta aos políticos que se antecipam ao calendário das eleições municipais de 2020, e com isso podem estar infringindo as regras estabelecidas pela legislação. Dourado usou o seu perfil na rede social Facebook para alertar os possíveis transgressores.

“Observando com muita atenção certos comportamentos que podem configurar propaganda eleitoral antecipada”, avisou o magistrado em postagem feita na noite desta quarta-feira (13).

Dourado lembra que a legislação eleitoral existe para garantir a legitimidade de um processo ‘democrático legítimo, probo e justo’.

Ele alertou ainda para a disposição dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no sentido de conduzir as eleições de 2020 com ‘extremo rigor’ no que diz respeito ‘à obediência às leis e aos princípios republicanos’.