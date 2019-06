O objetivo é explicar os reflexos jurídicos da manifestação do pensamento e da informação no âmbito da internet, explorando sobretudo os novos desafios na matéria surgidos com a popularização das redes sociais e das novas ferramentas de comunicação como o WhatsApp.

Acontece nos dias 13 e 14 de junho na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o curso “Liberdade de expressão e de imprensa no mundo digital: alcance e responsabilidades”. O curso será ministrado pelo juiz de Direito e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, Giordane de Souza Dourado.

O curso é gratuito e aberto a profissionais da comunicação, parlamentares e servidores do Legislativo. As aulas terão um conteúdo dinâmico e divertido, sempre garantindo a interação do público com Giordane Dourado. No dia 13, às aulas acontecem das 10 às 12 horas e das 14h30 às 18 horas. Já no dia 14, será a partir das 9 horas com encerramento ao meio-dia.

O objetivo é explicar os reflexos jurídicos da manifestação do pensamento e da informação no âmbito da internet, explorando sobretudo os novos desafios na matéria surgidos com a popularização das redes sociais e das novas ferramentas de comunicação como o WhatsApp.

A iniciativa é uma realização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC), Assembleia Legislativa do Acre, por meio da Escola do Legislativo Acreano, com apoio do portal de Notícias da Hora.

