Prisão aconteceu após abertura do inquérito para apurar as denuncias

Na tarde desta quinta-feira, 20, uma equipe de policiais civis do município de Xapuri, coordenada pelo inspetor Eurico Feitosa, deram cumprimento a um mandado de prisão assinada pelo Juiz da comarca de Xapuri, Dr. Luiz Gustavo Alcalde Pinto, em desfavor de José Francisco Bento do Nascimento (38), conhecido por “Bacurau”.

De acordo com o Delegado Alex Danny, titular do município de Xapuri, o caso chegou ao seu conhecimento neste ano de 2018, onde foi aberto um inquérito policial para apuração do caso.

De acordo com a denuncia, “Bacurau” vinha abusando sexualmente suas enteadas, sendo que na época que iniciou os abusos, as vítimas ainda eram menores de idade e moravam na zona rural do município.

Bacurau foi conduzido para uma das celas da delegacia de Xapuri onde tomou ciência das acusações. O acusado ficará à disposição da Justiça e poderá ser transferido para o FOC nas próximas horas.

Comentários