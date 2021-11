Juiz mantém prisão preventiva de sargento que vai para a Capital esperar conclusão do caso

Desta as 8h00 desta segunda-feira, dia 29, a fronteira do Acre ficou na expectativa sobre o caso do sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, que baleou o estudante de medicina Flávio Andress em um bar no início da madrugada deste domingo, dia 28.

Flávio Andress foi atingido por cerca de quatro disparos, ficando em estado grave. O mesmo foi transferido para a Capital, Rio Branco, onde passou por cirurgia e milagrosamente, está fora de perigo de morte.

O sargento da Polícia Militar Erisson Nery, se resguardou fora do flagrante a avisou através de advogados, que iria se apresentar por volta das 10h00 horas, mas, os advogados conseguiram um adiamento para próximo do meio-dia.

Nery chegou no carro dos advogados e acessou o prédio pelas portas dos fundos, para em seguida ser ouvido pela delegada titular de Brasiléia, Carla Ivane, que está respondendo também, pela unidade de Epitaciolândia. Se fizeram presentes durante a oitiva, a Major Ana Cássia, comandante do 5º Batalhão do Alto Acre e dos advogados da vítima que estão acompanhando o caso.

O depoimento durou cerca de duas horas e após o término, a delegada Carla Ivane anunciou ao Sargento, que o mesmo estaria com sua prisão decretada, após ser acatada pelo juiz de direito da Comarca de Epitaciolândia, que estava de plantão.

VEJA VÍDEOS:





Comentários