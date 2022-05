Juíza decreta prisão preventiva de dupla que assaltou academia e trocou tiros com policiais

Durante audiência realizada no final da tarde desta sexta-feira (27), no Fórum Criminal de Rio Branco, a juíza Andréia Brito, plantonista do dia, decretou a prisão preventiva de Carlos Eduardo Teixeira da Silva e Cleiton de Souza Cabral, que foram encaminhados à Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde.

Os dois foram autuados na Delegacia de Flagrantes (Defla) depois de praticarem um assalto contra uma academia no Conjunto Morada do Sol, que resultou em perseguição, troca de tiros e acidente de trânsito.

De acordo com os autos da prisão em flagrante lavrado pelo delegado plantonista na Defla, na Estação Experimental, na noite de quinta-feira, Carlos Eduardo e Cleiton Cabral, em companhia de um terceiro já devidamente identificado, e que conseguiu fugir ao cerco policial, assaltaram uma academia no Conjunto Morada do Sol, onde sob ameaças de armas fizeram várias pessoas de reféns para roubar valores, dentre os quais celulares, joias, relógios, dinheiros e outros.

Na fuga passaram a ser perseguidos por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), quando já na região do bairro São Francisco chegaram a trocar tiros com a guarnição, até o automóvel Gol ocupado por eles, que havia sido roubado e estava com as placas adulteradas bater contra uma viatura da PM.

Os dois foram presos em flagrante por crimes de assalto, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O terceiro integrante do grupo fugiu levando uma das armas. Com eles os policiais apreenderam tudo o que havia sido roubado.

Ainda nesta sexta-feira, a dupla presa passou por audiência de custódia, quando a juíza Andréia Brito confirmou o flagrante e decretou a prisão preventiva dos dois criminosos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários