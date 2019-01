Na ocasião, os magistrados e o chefe do Poder Executivo trataram de assuntos referente a área de segurança pública e melhorias para uma justiça mais efetiva.

Os juízes de Direito da Comarca de Cruzeiro do Sul receberam, na Cidade da Justiça, a visita institucional do governador Gladson Cameli, nesta segunda-feira (14).

O governador foi recebido pelos juízes de Direito Marlon Machado, Adamarcia Machado, Carolina Bragança, Erick Farhat e Flávio Mundim.

Foi discutido, ainda, sobre a necessidade da atuação de defensores públicos, principalmente, perante a Justiça Criminal e Juizado da Infância e da Juventude, além de outros pontos em prol da população acreana.

O chefe do Poder Executivo se colocou à disposição no que estiver ao alcance de sua gestão para atender aos jurisdicionados do Estado do Acre.

