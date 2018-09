Faltando pouco mais de 30 dias para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou reunião com os juízes eleitorais nesta terça-feira, 4, para tratar dos últimos preparativos.

Participaram da reunião a presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari, a corregedora regional eleitoral, juíza Olívia Ribeiro, os juízes eleitorais, chefes de cartório da Capital e servidores da Secretaria.

Convocação e treinamento de mesários foram alguns dos assuntos discutidos durante o encontro, que ocorreu no plenário do Tribunal. Os juízes informaram que as convocações estão sendo realizadas e que o treinamento foi iniciado esta semana em Rio Branco e Porto Acre. Nos demais municípios ocorrerão a partir do dia 10.

De acordo com o cronograma de atividades do TRE-AC, os mais de 8.500 mesários estarão capacitados até o próximo dia 18. Em Rio Branco metade dos mesários receberá treinamento presencial e outra metade será virtual, pelo site do TSE.

“A 9ª Zona Eleitoral disponibilizou dois computadores no Fórum Eleitoral de Rio Branco para o treinamento EAD dos mesários que foram convocados para fazer treinamento online e por algum motivo não possam acessar de casa”, destacou a juíza eleitoral Rogéria Epaminondas.

A reunião tratou ainda da logística do dia da votação, da requisição de veículos e da auditoria das urnas eletrônicas.

Renata Brasileiro

Comentários