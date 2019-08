A sentença deverá ser lida pelo juiz por volta de 22 horas desta quinta feira, dia 15.

Raimare Cardoso

Após 18 horas de julgamento de 10 acusados de espancar e matar o pedreiro Almir de Moura Silva, no dia 3 de setembro de 2017, os trabalhos foram suspensos às 3h15 desta quinta-feira, 15, com o fim dos depoimentos das testemunhas arroladas no processo. O reinício da sessão foi marcado para às 9h da manhã.

Os jurados foram encaminhados ao alojamento da Universidade Federal do Acre, onde pernoitaram em alojamentos distintos, na presença de dois servidores do Tribunal de Justiça, para garantia da incomunicabilidade com terceiros e a vedação de expressar a opinião sobre os fatos julgados.

A escolta da Polícia Militar retornou à Rio Branco para a troca da guarnição e retorno imediato à Comarca de Xapuri.

No reinício dos trabalhos, os 10 réus serão interrogados pelo magistrado e, em seguida, será declarada aberta a fase dos debates orais com previsão de 2 horas e 30 minutos ao Ministério Público, para sustentação da tese de acusação, e igual tempo à defesa. Poderão haver ainda a réplica pelo MP e a tréplica pela defesa com o prazo de até mais 2 horas para cada parte, totalizando 9 horas de debates.

Depois disso, o magistrado presidente do Júri da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto se reunirá com os 7 jurados, em sala secreta para o julgamento dos 10 réus. A sentença deverá ser lida pelo juiz por volta de 22 horas desta quinta feira, dia 15.

Os 10 acusados respondem pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, meio cruel, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, organização criminosa, corrupção de menores e tentativa de homicídio. Em caso de condenação, as penas podem passar dos 30 anos. Os 7 adolescentes envolvidos no crime já cumprem medidas sócio-educativas.

