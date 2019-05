Na quinta-feira (16) será julgado o agravo em execução penal e será decidido se o ex-coronel voltará à cadeia onde deverá cumprir sua pena até 2029, prazo em que poderá ser solto novamente.

A Câmara Criminal de Rio Branco deve julgar na próxima sexta-feira (31) um recurso do Ministério Público do Acre (MP-AC) que pede o retorno da prisão em regime fechado, do ex-coronel Hildebrando Pascoal, 67 anos de idade.

Hildebrando Pascoal, que atualmente cumpre pena em prisão domiciliar, poderá ter o benefício suspenso e regressar para o regime fechado e cumprir mais 10 anos de condenação no presídio Francisco de Oliveira Conde.

Após a condenação de Hildebrando Pascoal em mais dois processos no ano de 2018, o Ministério Público do Acre (MP/AC) ingressou com agravo de instrumento contra a decisão de manter o ex-coronel em domicílio e ele poderá voltar para atrás das grades caso a prisão domiciliar seja suspensa em decisão na próxima semana.

A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/Ac) afirmou que na quinta-feira (16) será julgado o agravo em execução penal e será decidido se o ex-coronel voltará à cadeia onde deverá cumprir sua pena até 2029, prazo em que poderá ser solto novamente.

A assessoria de imprensa do MP/AC afirmou que o orgão já havia solicitado que Hildebrando retorne ao regime fechado após ter sido transitada em julgado mais duas condenações do réu, não cabendo a ele a regressão de pena.

Hildelbrado Pascoal recebeu o benefício do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica em 30 de dezembro de 2016, pois estava debilitado por problemas de saúde, e desde então cumpre pena na sua residência localizada em Rio Branco.

