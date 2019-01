O governador Gladson Cameli nomeou Jose Edmar Santiago Melo Junior, o Júnior Santiago, como chefe do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

A nomeação de Edmar, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (14) é resultado de indicação do deputado José Bestene e deveria ser atribuição do secretário da pasta. mas o governador preferiu fazê-la diretamente. Advogado, Junior já foi candidato a diferentes cargos no Acre.