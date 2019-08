Epitaciolandia (AC) – No dia 08 de agosto, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores, a solenidade de entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação pela Junta Militar do alto Acre.

A Solenidade contou com as presenças do Prefeito em Exercício Raimundo Nonato Freire (Raimundão), Vereador Nego Presidente da Câmara de vereadores, Márcia Roberta representando a prefeita Fernanda Hassem, Representantes do 5º BPCIF (Corpo de Bombeiros). E Exercito Brasileiro, Adolfo Saad Secretário da Junta de Serviço Militar.

Durante a cerimônia os jovens prestaram o compromisso à Bandeira Nacional, jurando dedicar-se inteiramente aos interesses da Pátria, cantaram o Hino Nacional e receberam os seus Certificados de Dispensa de Incorporação.

