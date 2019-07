A Justiça do Acre manteve a condenação por feminicídio e aumentou a pena, de 14 para mais de 21 anos, de Marcos Souza dos Santos. Ele foi condenado pela morte de Jocicleia Miranda Rodrigues, de 39 anos, morta em junho do ano passado.

A mulher foi assassinada a golpes de arma branca em um quarto na casa da sogra, em Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro. No dia do crime, o acusado chegou a fugir do local, mas foi preso em flagrante no dia seguinte na casa da irmã dele.

Membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) julgaram um recurso da defesa do acusado. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (11). A reportagem tentou contato com a defesa de Santos, mas não obteve resposta até esta publicação.

Manutenção da pena

O acusado foi condenado em março deste ano após mais de 10 horas de júri. Santos recebeu uma pena de 14 anos e sete meses de prisão em regime inicial fechado. Na época, foi negado o direito dele recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) também entrou com o recurso, que foi acatado pela Justiça. Com isso, o tempo de prisão de Santos aumentou para 21 anos, dez meses e 15 dias de reclusão. Ainda segundo a publicação do TJ-AC, votação pelo aumento da pena foi unânime.

Assassinato e motivação

A vítima estava dentro do quarto com o marido quando foi morta e trancada no local. À PM-AC, na época do crime, a mãe do suspeito contou que o casal consumia bebida alcoólica e acabou discutindo.

Ela disse ter ouvido um barulho seguido de um longo silêncio. Após isso, o filho saiu do quarto e trancou a porta. Depois de arrombar a porta, a mulher encontrou a nora já sem vida.