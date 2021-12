Justiça condena grupo envolvido em assassinato de motorista de aplicativo em mais de 110 anos de cadeia

A prefeitura de Epitaciolândia é a primeira em todo o Estado do Acre a pagar de forma antecipada o mês de Dezembro, assim fechando o exercício de 2021 com os 12 meses e 13° salário, pagos sempre antes do fim de cada mês.

Com a pagamento da folha e fornecedores em dezembro a prefeitura injetou cerca de 4,5 milhões na economia local, proporcionando aquecimento e fortalecimento do comércio.

Segundo informou o Secretário de finanças e planejamento Antonio Rocicley, durante todo o ano foi feito um esfoço muito grande de toda sua equipe para diminuir gastos e cumprir metas e o resultado foi esse.

“Cortamos gastos, equilibramos contas, fizemos economia e isso nos deu condições de manter os pagamentos de nosso quadro de pessoal sempre de forma antecipada, e hoje estamos pagando a folha e nosso fornecedores, cuidado, zelo e austeridade fiscal sempre foi o pedido do Prefeito sérgio Lopes que tem essa preocupação com herário público, e graças a Deus conseguimos cumprir com a missão dada pelo chefe do executivo.” Destacou o secretário.

O prefeito Sérgio Lopes, destacou que esse esforço em cumprir as metas e a austeridade fiscal, além de dar condições de pagar de forma antecipada todos os servidores e fornecedores trazem outros benefícios.

“Hoje Epitaciolândia é a primeira prefeitura que está pagando o salário do mês de dezembro em todo o Estado do Acre, isso se dá devido aos esforços de nossa equipe de finanças e planejamento, estamos injetando cerca de 4.5 mil só neste mês de dezembro, o equilíbrio nos gastos e a austeridade fiscal nos deu condições ainda de darum aumento de 25% a todos os servidores, exceto os cargos que já tem a correção salarial automática através de portaria do Governo Federal através do novo fundeb e outros programas, tendo em vista que nós desde março pagamos o piso nacional do magistério para todos os professores.” Destacou Sérgio Lopes.

Comentários