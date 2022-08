Justiça determina reintegração de área invadida no município de Brasiléia

“O Executivo de Brasiléia está sendo desrespeitado pelo Legislativo”

Diante dos pronunciamentos proferidos pelas vereadoras Neiva Badotti e Marinete Mesquita, por diversas ocasiões na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasiléia, onde fazem acusações ao Poder Executivo, afirmando que a atual gestão é pautada pela corrupção, irresponsabilidade e ingerência da equipe, a Prefeita Fernanda Hassem se pronunciou a respeito e pediu que ambas vereadoras apresentem provas de suas acusações.

“Há aproximadamente um ano venho sendo atacada tanto nas redes sociais, nos boletins informativos, na tribuna da câmara e até em jornais, alguns deles financiados para esse tipo de ataque, não só à Prefeitura e ao nosso trabalho, como também à honra, utilizando-se muitas vezes da tribuna para proferir ódio pessoal. Nesse sentido, peço que no prazo de sete dias, as vereadoras Neiva Badotti e Marinete Mesquita, apresentem provas de todas as acusações contra a nossa gestão e à minha pessoa, sob pena de procurarmos os órgãos fiscalizadores, e peço que elas me respeitem e respeitem os pais de famílias que estão sendo acusados a partir do momento que elas acusam a gestão de corrupção. É lamentável que o Poder Legislativo tenha se tornado, na maioria das sessões, um espaço para muitas falácias sem provas. Entendo que as vereadoras tem o poder e o dever de fiscalizar os trabalhos por nós desenvolvidos, mas estão usando do seu poder para nos atacar sem fundamento ou provas. Faço um convite às vereadoras a aprenderem a respeitar as pessoas”.

Fernanda Hassem também pediu providências quanto a denúncia da vereadora Neiva Badotti de que no Hospital Regional, estava acontecendo tráfico de órgão.

“Solicito também que a vereadora Neiva Badotti apresente as provas quanto ao tráfico de órgão, denúncia essa muito séria, inclusive solicito à aos órgãos responsáveis que investiguem tal denúncia, pois está de certa forma manchando o nome de Brasiléia e o nome de tantos servidores idôneos, colocando em suspeição o trabalho de diversos profissionais do Hospital Regional. Entendo que o papel do vereador é fiscalizar, propor projetos e eu particularmente não consigo enxergar, dentro do verdadeiro papel do parlamentar, contribuição significativa de ambas vereadoras para o município de Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

A gestora aproveitou o momento para afirmar que o Poder Legislativo está desrespeitando o Executivo.

“E afirmo que o Poder Executivo está sendo desrespeitado pelo Legislativo, inclusive mensagens encaminhando projetos, não estão sendo lidas. Cito o caso em que solicitamos autorização do Legislativo para aplicação de recurso do Governo do Estado para desenvolver ações assistencialistas com imigrantes. Projeto este de grande relevância e que é pauta defendida pelo Ministério Público e pela Cáritas Brasil, onde acreditamos que se a mensagem tivesse sido lida, com certeza os parlamentares teriam o entendimento de aprovação naquele momento, visto que nossa cidade já possui um número considerável de migrantes que necessitam utilizar os serviços da Casa de Passagem”. Finalizou a prefeita.

