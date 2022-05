Justiça divulga portaria para acesso e permanência de menores em carnaval fora de época em Assis Brasil

Homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul já teriam chegado no local onde está a aeronave e estaria em deslocamento para Cruzeiro do Sul com os sobreviventes.

Mensagens divulgadas em um grupo de WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública do Acre – SEJUSP, todos as pessoas que estavam no helicóptero que teria caído na região do Crôa, nos limites do município de Cruzeiro do Sul, distante pouco mais de 600km, dão conta que todos estão bem.

A causa do acidente ainda não foi divulgada, mas que o piloto, mecânico e os indígenas que estavam a bordo sobreviveram, estão fora de qualquer perigo. Foi informado que a aeronave envolvida seria de uma empresa particular e que presta serviços à Funai.

Após e chegada em Cruzeiro do Sul, todos deverão passar por uma análise médica e depois serem liberados. Somente após conversar com o piloto e mecânico, as autoridades poderão passar informações do que possa ter acontecido e ocasionado o incidente com a aeronave.

Mais informações a qualquer momento.

