Justiça do Acre mantém 475 anos de prisão a autores de chacina

Em decisão unânime, membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre mantiveram a pena de 475 anos de reclusão em regime fechado a Gilmar Gomes Ferreira, Francisco Alex Ferreira, Mateus Saraiva Neri e Gabriel Alencar de Oliveira. O quarteto é acusado de fazer uma chacina na Baixada do Sobral, em Rio Branco, onde executaram três pessoas e feriram outras três.

A pena imposta pelo Juiz Álison Brás, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria, veio após condenação por unanimidade dos integrantes do Corpo de Jurados.

OS CRIMES

Na noite do dia 27 de junho de 2019, Gilmar, Francisco Alex, Mateus, Gabriel e outros não identificados, portavam armas de grosso calibre quando em pelo menos três pontos diferentes da Baixada do Sobral dispararam contra várias pessoas. Na ação, morreram Antônio José de Souza, Francisco de Oliveira Ponciano e Marcus Yuri Silva do Ó, e outros quatro saíram baleados sobrevivendo à chacina.

JULGAMENTO

Identificados como envolvidos na chacina, os quatro foram indiciados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por três homicídios, quatro tentativas de homicídios e associação criminosa. Denunciados pelo Ministério Público, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em junho último. O Corpo de Jurados os considerou culpados.

O Juiz Álisson Brás os condenou a uma pena total de 475 anos de prisão em regime fechado. Gilmar Gomes Ferreira e Francisco Alex Ferreira, foram condenados a 116 anos, 7 meses e 15 dias cada, Mateus Saraiva Néri, a 105 anos e um mês. A pena maior ficou para Gabriel Alencar de Oliveira, que foi condenado a 136 anos e 20 dias de prisão.

RECURSO

Sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas apresentadas nos autos, dois dos advogados dos réus recorreram da decisão pedindo a anulação do julgamento. Em outro recurso, pediram a redução das penas. Por unanimidade, os membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgaram improcedentes os recursos e mantiveram as penas impostas no julgamento do Tribunal do Júri. Todos os réus estão presos.