Justiça nega habeas corpus a major da PM preso com quase 70 kg de drogas na BR-364

Por Davi Sahid

O carro que invadiu o Calçadão da Gameleira e foi parar na barreira de concreto às margens do Rio Acre na tarde desta terça-feira, 6, em Rio Branco, colidiu em outro veículo e atropelou dois motociclistas antes da queda. As informações foram repassadas pela Polícia Militar ao ac24horas.

O condutor do carro, Anderson Oliveira de Souza, de 36 anos, é proprietário de uma pizzaria situada no bairro Tucumã, e estava fazendo entrega de pizzas na região do Segundo Distrito quando o incidente aconteceu.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, Anderson colidiu em um carro e seguiu em frente. Quando chegou no cruzamento da rua 24 de Janeiro com a rua Cunha Matos, no bairro Seis de Agosto, na Gameleira, colidiu com outros dois motociclistas.

Após atropelar as vítimas, passou direto no calçadão da Gameleira e caiu nas escadarias. Um homem que se apresentou como amigo de Anderson informou aos policiais que o motorista sofre lapsos de memória e essa não teria sido a primeira vez que acontecera algo parecido.

Anderson sofreu apenas escoriações e permaneceu no local até a chegada da polícia. Jaziel Souza da Silva, de 33 anos, um dos motociclistas atropelados, foi encaminhado ao Pronto-Socorro com uma perna quebrada. O outro foi levado para a UPA do Segundo Distrito. Ambos apresentam estado estável de saúde.

A área foi isolada pelo Batalhão de Trânsito e a perícia deu início às investigações. Um guincho foi acionado para retirada do carro e das motocicletas.

Comentários