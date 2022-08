Justiça reduz sentença de dupla que matou quatro em chacina em Assis BrasilAcre; revisão foi de 32 anos

A candidata ao governo do Acre pelo MDB, deputada federal Mara Rocha esteve na reserva Chico Mendes no município de Brasileia neste final de semana conversando com os moradores da região. Mara debateu o Projeto de Lei 6024/2019 de sua autoria que reorganiza os limites da Reserva Chico Mendes nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco.

Mara que seguiu para o Alto Acre na madrugada de sábado, 27, até o km 59 da BR 317 com mais 60km de ramal, destacou durante a reunião com os moradores da localidade que está trabalhando muito para que o projeto tenha votação favorável no Congresso Nacional.

Em seu discurso junto à comunidade, que não tem mais as características de ser extrativista, Mara falou do seu compromisso com a população rural do Estado que merecem expandir sua produção.

“Essa população merece mais atenção do governo. Lá em Brasília estou lutando para que eles possam ter as reais condições de produzir, garantir a melhoria de vida, e que claro, ter também acesso aos serviços públicos de qualidade com saúde, educação para seus filhos e uma infraestrutura com ramais trafegáveis de inverno a verão”, disse.

Os moradores da região agradeceram a presença da candidata e por apresentar o projeto que tem objetivo de corrigir as ações na Reserva Chico Mendes que atualmente não tem mais a característica do extrativismo.

“Quem mora na reserva hoje são produtores rurais e não mais extrativistas”, destacou Rodrigo, mais conhecido na região como Zé Baixim.

No domingo Mara seguiu agenda de compromissos da região do Caqueta, onde falou com produtores e garantiu mais apoio do Estado para o pequeno e médio produtor.

