A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre suspendeu o processo criminal do ex-governador Tião Viana contra o jornalista Reinaldo Azevedo. A audiência que ocorreria nesta quinta-feira, 25, também foi suspensa pelo TJ. Viana pedia R$ 20 mil de indenização ao jornalista por danos morais.

Reinaldo Azevedo foi condenado em 2016 pela publicação intitulada “Haitianos – Dilma, Cardozo e Tião Viana se comportam como “coiotes”. Ou: o Haiti é mesmo aqui!” veiculada em sua coluna no site da revista Veja no dia 19 de maio de 2015. A decisão à época foi proferida pela juíza Zenice Mota Cardoso, do Tribunal de Justiça do Acre.

À época, a defesa do governador argumentou, entre outras coisas, que o conteúdo era “ofensivo e lesivo à reputação”.

