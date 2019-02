O uniforme oficial que o Rio Branco Fc iria usar no jogo contra o Bahia, na noite desta quarta feira (13), pela copa do Brasil, foi roubado do vestiário do clube no último final de semana.

O diretor do clube, Getúlio Júnior, disse que o local foi arrombado e o uniforme levado pelos criminosos. As camisas e calções seriam usadas pelo jogadores no jogo diante do tricolor baiano e a diretoria teve que fazer uma ¨mágica¨ para agilizar um novo uniforme.

¨Nosso uniforme pra temporada de 2019 não chegou dentro do prazo previsto e tivemos que montar uma logística maluca para fazer chegar as camisas e os calções para o jogo de hoje. A empresa responsável nos garantiu que faria a entrega ainda nesta quarta feira, para nosso alívio¨, comemorou Júnior.

O furto no CT José de Melo, segundo o diretor, aconteceu na madrugada de domingo. Além do uniforme, os ladrões ainda levaram chuteiras e outros objetos.

O Rio Branco encara o Bahia hoje a noite, na Arena da Floresta, ás 20:30hs, na estréia das duas equipes na Copa do Brasil.

Comentários