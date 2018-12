O que mais falta para fechar o ano na fronteira do Acre, em ralação ao governo que está para sair, deixando um rastro de desmando ao ponto de ser considerado o pior da história do estado?

No fechar das portas, mesmo propalando que está entre os melhores, Sebastião Viana, do PT, vem surpreendendo principalmente na área de saúde, onde tem formação acadêmica e se acreditava que seria uma das mais bem cuidadas durante os seus dois mandados.

Na sua cidade natal em Brasiléia, durante esta semana, a Sesacre conseguiu em uma lambança administrativa, contratar através de e-mails, pessoas para que trabalhassem na lavanderia e cozinha do velho e abandonado hospital Raimundo Chaar, sendo que, após dois meses, já iniciando o terceiro, essas pessoas descobriram que não receberiam e sequer, tinham contratos.

Para amenizar a lambança, conseguiram uma empresa para serem contratadas e perderiam dois meses trabalhados. O caso poderá ir para a esfera jurídica, uma vez que as mulheres querem seu suado dinheiro.

Neste meio, alguns profissionais do novo hospital que leva o nome do pai do governador, Wildy Viana, também estariam com seus salários atrasados e podem iniciar um movimento de greve nos próximos dias.

Em outra situação, Brasiléia e Epitaciolândia poderão sofrer outro ‘apagão’ no abastecimento de água a qualquer momento. O produto para o tratamento da água nas estações de tratamento, está acabando e não vem sendo abastecido pela Capital como deveria.

Portanto, o problema é considerado grave, uma vez que o próprio presidente do Depasa, Moisés Diniz, teria confirmado que o órgão não tem dinheiro para a compra do produto e o problema é considerado grave para quase todo o Acre.

Portanto, o lema é: economize água!

Como não se bastasse, o problema seria o não pagamento dos postos que abastecem os veículos de resgates de feridos e doentes. As ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros poderão parar, caso o problema não seja solucionado nas próximas horas.

Segundo a fonte, o problema de abastecimento já estava previsto para esses dias, uma vez que reclamações já vinham sendo registradas nos postos. Está agendado para os próximos dias, a presença de Sebastião Viana para realizar mais uma entrega de outra parte do hospital de Brasiléia.

Comentários