Laudo da PRF diz que caminhoneiro realizou manobra incorreta e causou acidente com ambulância do SAMU na BR 317

A partir desta segunda-feira, dia 14, as fronteiras do Peru, que faz divisa com o Brasil através da cidade de Assis Brasil, fronteira do estado do Acre, estarão abertas para estrangeiros depois de dois anos fechada devido a pandemia.

O comunicado está publicado no Diário Oficial do País; “…com a Disposição Única de Revogação Complementar do Decreto Supremo 015-2022-PCM, hoje publicado (12), foi revogado o artigo 15.º do Decreto Supremo 184-2020-PCM, que estabelecia o fechamento das fronteiras terrestres ao nível do transporte internacional de passageiros por via terrestre. A suspensão entra em vigor na segunda-feira (14). Consequentemente, o transporte internacional de passageiros por terra será restabelecido.

Em tempo, as fronteiras do Peru foram as que mais perduraram após o pronunciamento da pandemia mundial, que chegou a ter até invasões (principalmente) por imigrantes de nacionalidade haitiana, causando uma crise internacional na fronteira acreana.

A pequena cidade de Assis Brasil, que tem cerca de 7 mil habitantes, chegou ao patamar de ter quase 10% do total somente imigrantes de várias nacionalidades, sendo necessário recorrer ao governo federal pedindo ajuda para atender estrangeiros que perambulavam pelas ruas e praças.

A cerca de um ano atrás no mesmo mês, a crise estourou quando imigrantes bloquearam a ponte que liga os dois países por longos dias em plena pandemia. Causando o desabastecimento na região de fronteira, principalmente em Cobija, capital boliviana do estado de Pando, distante a 110km.

No dia 16 de fevereiro, não suportando mais ficarem encima da ponte, aconteceu uma ‘invasão’ na pequena cidade peruana de Iñapari pelos imigrantes, causando uma ‘caça’ pela fronteira, enquanto se formava filas quilométricas de caminhões a espera de passar para ambos os lados.

Enfim, com acordos de ambas as partes e aos poucos com amenização de casos de contaminações pelo vírus, chega enfim, o tão esperado dia de abertura das fronteiras. O alívio fica para muitas famílias das duas cidades que estão nos extremos dos dois países e precisam desse corredor turístico que ajuda um pouco.

Os estrangeiros deverão tomar providencias ao entrar no País. As autoridades irão exigir que as vacinas estejam em dia com seus devidos reforços e pelo menos 48 horas de vacinação.

Veja Decreto publicado (em espanhol).

Liberação da fronteira do Peru: 2038849-6

Comentários