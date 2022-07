Laura Pigossi vira sobre argentina e vai às quartas do WTA de Varsóvia

A tenista brasileira Laura Pigossi emplacou a segunda vitória seguida no WTA 250 de Varsóvia (Polônia), ao ganhar de virada da argentina Nadia Podoroska por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/0 e 6/4), nesta quarta-feira (27). Após duas horas e oito minutos de embate, a medalhista olímpica – bronze nas duplas nos Jogos de Tóquio, ao lado de Luisa Stefani – derrotou uma adversária que já esteve entre as 40 melhores do mundo e foi semifinalista de Roland Garros em 2020. Na estreia, Pigossi, atual 113ª no ranking mundial da WTA, já havia superado a russa Varvara Gracheva (62).

A brasileira volta à quadra de saibro na sexta (29), contra Ana Bogdan (108ª) por uma vaga nas semifinais, na sexta-feira (29). Antes, às 8h desta quinta (28), Pigossi disputa as quartas de final da chave de duplas, ao lado da venezuelana Andrea Gámiz. Elas enfrentarão as donas da casa Alicja Rosolska e Katarzyna Kawa.

“Foi um jogo bem duro, conheço a Nadia desde pequena e ela também me conhece muito bem, então fica aquele jogo de xadrez. No primeiro set ela dominou bastante, no segundo consegui me impôr mais e no terceiro ela se soltou depois que abri 2 a 0 e foi bem duro, no detalhe, mas eu fui bem nos momentos importantes”, disse a brasileira, que entrou no torneio como lucky loser (quando o tenista perde na fase qualificatória, mas assegura a vaga na chave principal por alguma desistência).

A campanha até o momento na chave de simples em Varsóvia já faria Pigossi subir oito posições na próxima publicação do ranking da WTA, mas a tenista terá a chance de ingressar pela primeira vez no top 100 do tênis mundial se vencer a semifinal na sexta (29).

Rafael Matos está a um jogo da final de duplas na Croácia

Também teve notícia boa para o tênis brasileiro na Croácia. O gaúcho Rafael Matos, que faz dupla com o espanhol David Vega Hernández avançou à semi do ATP 250 de Umago ao bater a parceria do colombiano Nicolás Barrientos e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela por 2 a 0 (6/4 e 7/5). Os adversários serão os vencedores do duelo entre a dupla da casa, formada por Mili Poljicak e Nino Serdarusic, e a parceria do britânico Lloyd Glasspool com o finlandês Harri Heliovaara, que ocorrerá às 13h desta quinta (28).

Rafael Matos, de 26 anos, vem se destacando na temporada e já é o segundo brasileiro mais bem ranqueado nas duplas. Ele é o número 36 do mundo, cinco posições atrás do mineiro Bruno Soares.