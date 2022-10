LBFF 2022: Corinthians fica fora de uma final pela primeira vez

Campeão da Free Fire Pro League e do campeonato mundial em 2019, além de revelar Bruno “Nobru” para o cenário, o Timão encerrou sua participação na LBFF 8 na 13ª posição, atrás da B4, última equipe na zona de classificação para a decisão do título brasileiro.

No derradeiro dia, disputado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Timão conquistou o título com 2.470 pontos, seguido da LOUD, a vice-campeã, com 1.745. Carlos “FIXA” se tornou MVP da finalíssima.