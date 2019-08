O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, anunciou na sede do Palácio do Governo, a construção da maior usina de energia solar do Norte do Brasil, em Cruzeiro do Sul. “Já estamos com o processo de licitação e vamos investir R$ 5 milhões na construção, que atende a todas as unidades do Sesc desde Cruzeiro do Sul até o Vale do Acre”, afirmou.

Para o presidente, estes são eventos importantes realizados em parceria com o Governo do Estado. “Queremos celebrar a construção de algo importante não apenas para Cruzeiro do Sul, mas para todo o Estado”, reiterou.

Durante o evento, o governador do Estado, Gladson Cameli (PP/AC), anunciou a movimentação de R$ 74 milhões durante a Expoacre 2019, R$ 24 milhões a mais que o esperado. Domingos afirmou ter notado uma mobilização grande dos organizadores da feira, principalmente entre governo do Estado e os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. “Estou satisfeito e surpreso positivamente, e isso significa que o governo e os empresários mantiveram uma parceria forte. Todos fizeram corretamente sua parte, o que acarretou em um resultado tão bom”, comentou.

O presidente relembrou que, no passado, a feira era agropecuária, e a atual gestão teria recuperado esta essência. “O âmago da feira sempre foi voltado à agropecuária. O setor de comércio e serviços teve bons resultados em um momento em que a economia não está bem, mas a união entre o governo e iniciativa privada trouxe bons frutos”.

Domingos comentou também que o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC estará na ExpoJuruá, que será realizada em Cruzeiro do Sul nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto. “Estaremos presentes com a estrutura. Vamos montar uma área para mostrar as mais modernas técnicas de culinária, cabeleireiro, moda e beleza, com o Senac; além de mostrar as atividades do Sesc. Teremos, também, um estúdio montado, onde transmitiremos online todas as atividades”.

