O edital de Incentivo à Cultura, que saiu de um investimento de R$ 100 mil para R$ 120 mil, no último ano, tem transformado a vida de muitos jovens cruzeirenses. O projeto Uma Luz, por exemplo, que foi contemplado pela Lei, acolhe jovens com dependências químicas e por meio da música lhes oferece novas oportunidades.

Com o apoio financeiro da Prefeitura de Cruzeiro do Sul foi possível adquirir novos instrumentos musicais, utilizados pelos jovens que passam por ressocialização no projeto. A iniciativa acolhe 26 cruzeirenses.

“A gente agradece o apoio do prefeito Ilderlei, que nos auxilia nesse trabalho de resgate de vidas. Além da parceria com a Secretaria de Cultura, contamos também com o apoio da Secretaria de Saúde que presta assistência aos nossos residentes”, endossou o pastor Elias Monteiro, presidente do Centro de Recuperação Reviver, onde o projeto Uma Luz é desenvolvido.

À frente da vice-diretoria do Centro Reviver, Alisson Caetano é um ex interno da casa. “Eu agradeço a oportunidade dada pela Comunidade Terapêutica Reviver, pois cheguei aqui com problemas de dependência de álcool e rapé. Assim como eu fui recuperado e tive a minha vida transformada, outros jovens também podem se curar”, frisou.

Internado há nove meses, Jasson Farias conta como tem sido o seu processo de ressocialização. “Essa foi a oportunidade que tive de sair do mundo das drogas. Aqui me encontrei com Deus, comigo mesmo e vi minha vida ser transformada”, relatou.

Segundo o secretário de Cultura, Aldemir Maciel, neste ano diferentes segmentos foram contemplados com a Lei de Incentivo à Cultura. “A Lei de Incentivo é para todos. Em 2019, conseguimos contemplar todos: escolas, igrejas, associações, pessoas físicas e jurídicas. E ver um projeto como esse dando seus primeiros passos, é um momento de muita alegria, tendo em vista que a iniciativa promove a restauração de vida por meio da arte”, salientou.

Compreendendo a importância de investir na área, o prefeito Ilderlei Cordeiro planeja implementar no município a Lei de Incentivo ao Esporte, beneficiando projetos sociais que façam diferença na sociedade.

1 de 6

Comentários