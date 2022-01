Lei institui campanha permanente de combate ao racismo em escolas e cria selo ‘Acre pela promoção da igualdade racial’

Atualização do dia desta quarta-feira, 26, do Boletim do Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde do município. Mostra 25 novos casos confirmados de corona vírus chegando a 3.477 casos desde o início da pandemia em 2020 em Brasileia. Já o número de internações no Hospital Regional do Alto Acre por causa da doença aumentou de três para quatro em 24 horas. O quadro dos pacientes é estável.

Ainda de acordo com o boletim da saúde do Covid-19 de hoje em Brasileia ainda há 10 casos em ánalise, 9.645 casos notificados suspeitos, 6.288 casos descartados, 3.093 curados e 44 óbitos deste o início da pandemia. E os número talvez não seja maior ainda por causa da vacinação contra covid-19 que tem uma cobertura vacinal de mais de 70% da população do município.

As autoridades de saúde e a Prefeitura de Brasileia pedem para população ficarem permanentemente em estado de alerta contra o corona vírus e se vacinarem e não se descuidar dos cuidados sanitários como o uso de máscaras facial, álcool em gel, e distanciamento social.

