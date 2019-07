O presos arcarão com as despesas de aquisição e manutenção do equipamento, enquanto dele fizerem uso

A lei que obriga os presos do Acre a pagarem pela tornozeleira eletrônica, de autoria do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), foi sancionada pelo governador Gladson Cameli e publicada no Diário Oficial do Acre (DOE), na edição desta segunda-feira (15).

Segundo a lei, o não pagamento das despesas mensais, no valor e na forma estabelecidos em regulamento, acarretará na perda do benefício da monitoração eletrônica.

“A instalação do equipamento de monitoração eletrônica será realizada no prazo de vinte e quatro horas à comprovação do recolhimento do valor estabelecido em regulamento”, diz trecho da publicação.