Letícia Oro fatura bronze no salto em distância no término do Mundial

A brasileira Letícia Oro Melo recebeu na madrugada de hoje (25) a medalha de bronze conquistada no salto em distância, no Mundial de Atletismo em Eugene, no estado do Oregon (Estados Unidos). No final da noite de domingo (24), a catarinense surpreendeu ao saltar 6,89 metros, garantindo o terceiro lugar mundial. O ouro ficou com a alemã Mikaila Mihambo (7,12 m) e a prata com a nigeriana Ese Brume (7,02 m). Foi o segundo pódio do Brasil no Estádio Hayward Field: na última terça (19), o paulista Alison dos Santos foi ouro nos 400m com barreiras.

Letícia bateu seu próprio recorde para se garantir na briga por medalhas: alcançou 6,67m no terceiro salto da fase eliminatória. O Mundial foi a segunda competição do ano para a atleta de 24 anos, que há sete meses passou por cirurgia no joelho. Na final valendo o pódio, Letícia cravou 6,89 m logo no primeiro salto. A brasileira ainda se esforçou para ampliar a marca, mas queimou os saltos restantes.

“Esse é meu jeito, concentrada. Não tenho medo de ninguém. Estou em choque, mas quero agradecer a todos. E dizer que quero buscar os 7 metros, vou continuar treinando e sei que tenho condições. Quando eu vi 6,89 m quase desmaie”, disse Letícia. “Quando eu vou competir, tanto no Estadual quanto no Mundial, eu penso em medalha”, acrescentou a atleta em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

O feito de Letícia recebeu elogios da campeã olímpica Maurren Maggi, ouro nos Jogos de Pequim (2008), que “ficou emocionada demais com a conquista de Letícia que deixou todas as grandes competidoras apavoradas com o seu salto de 6,89 m na primeira tentativa”.