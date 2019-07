A publicação de cancelamento do certame deverá ser publicado na edição desta terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado.

A secretaria de Comunicação do governo do Acre deve oficializar o cancelamento de uma das fases da licitação de R$ 5,9 milhões para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade e propaganda ao governo do Acre. O contrato, de acordo com o edital disponibilizado, teria duração de 12 meses. O valor dividido por mês seria de R$ 495 mil. A expectativa é que todo o processo licitatório seja refeito a partir da segunda fase.

Quinze empresas dos Estados do Acre, Amazonas, Goiás, São Paulo e Minas Gerais participavam do certame que já estava judicializado. Uma das empresas que concorriam a licitação no Acre entrou na justiça por ter sido desclassificada e até hoje o caso está sob análise da justiça.

No governo passado, do PT, o valor da verba da mídia era de cerca R$ 14,5 milhões, administrados pela Companhia de Selva. A redução do valor foi um compromisso de campanha do governador Gladson Cameli (Progressista) e do seu vice, Major Rocha (PSDB).

A publicação de cancelamento do certame deverá ser publicado na edição desta terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado.

