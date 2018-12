Além dele, a esposa também foi presa em flagrante, além de carro blindado, dinheiro, drogas e dinamites

Nas primeiras horas deste sábado (1), em operação conjunta com as polícias Civil de São Paulo e do Acre, Marcos da Cunha Lindoso, vulgo “Dragão”, principal líder da facção criminosa Bonde dos 13, com atuação no norte do País foi preso em São Paulo. Ele estava foragido da justiça acreana desde 2017, após fugir de uma escolta prisional.

Durante suas tentativas de fugir da justiça, “Dragão” chegou a adquirir identidade falsa e vivia uma rotina de luxo em São Paulo com sua esposa Maria Angélica, também presa em flagrante durante a operação.

O foragido, neste período, encaminhou muitas armas e financiou, através de parceria com o PCC, toda a ação do Bonde dos 13 no Acre e região. Durante todo o ano de 2018, e, sobretudo, nos últimos 60 dias, a Polícia Civil intensificou a Operação São Jorge que visava capturar Marcos Cunha e interromper o fluxo de armas e dinheiro para o Acre.

Neste último período, a Secretaria de Polícia Civil autorizou o imediato envio de equipe permanente para São Paulo e a manutenção do gabinete de situação e monitoramento no Acre que acompanhou todos os passos do foragido. A troca de informações entre os departamentos de inteligência (DIPOL/SP e DI/PC), assim como o trabalho dos agentes de campo do Acre e São Paulo (DRE/AC e DIPOL/SP) foram fundamentais para localizar e confirmar o paradeiro de “Dragão”.

Com ele foram localizados três tijolos de cocaína, quatro celulares, um veículo Toyota Camry blindado, 50 bananas de dinamite (cordel) e seis RG’s.

Com a prisão, estão interrompidas as comunicações entre o chefe da facção Bonde dos 13 e seus membros no Acre, elo este que causou centenas de homicídios no estado, além do intenso tráfico de armas e drogas.

A operação São Jorge também cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Márcia Lindoso, irmã de “Dragão, que era o braço de toda a logística para o líder do Bonde dos 13 no Acre.

O trabalho integrado entre as Polícias Civis do Acre e São Paulo foi fundamental para o sucesso da operação São Jorge.

Com informações da assessoria de Polícia Civil do Acre