Sob calorosos aplausos Marcus Alexandre, candidato ao governo do Acre, foi recebido pelas lideranças comunitárias, em encontro realizado nesta quarta-feira, 5, em Rio Branco.

Durante o ato, os lideres da capital e também dos municípios do interior manifestaram apoio ao ex-prefeito de Rio Branco e lembraram da parceria que sempre tiveram com o gestor.

O presidente da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac), Fábio Correia, de Cruzeiro do Sul, enfatizou que a reunião representa um momento histórico para o movimento comunitário do estado.

“A categoria apoia a chapa União e Inovação, porque acredita que Marcus Alexandre vai fortalecer ainda mais os movimentos da capital ao interior. Ele já é um parceiro antigo e com ele à frente do Governo do Acre, acreditamos que teremos cada vez mais espaço”, salienta o cruzeirense Fábio Correia.

Na ocasião os lideres entregaram uma “Carta dos Movimentos do Acre” com reivindicações coletivas para os próximos governantes.

Ao receber o documento Marcus Alexandre lembrou do trabalho em conjunto com as lideranças e afirmou que em seu governo, a exemplo do que foi na gestão municipal, os movimentos comunitários serão fortalecidos, terão espaço e serão ouvidos nas tomadas de decisões.