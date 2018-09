Maior evento cristão do ano será em Epitaciolândia e discutirá papel e identidade da Igreja Cristã no Estado

Pastores dos mais de 20 mil crentes da Assembleia de Deus em Rio Branco reúnem-se em Epitaciolândia neste final de semana. Apesar de pauta ministerial específica para deliberação sobre assuntos internos à Igreja – como Consagração de Novos Pastores – as reuniões serão abertas ao público.

“Fazemos rotineiramente congressos em que avaliamos nosso papel na sociedade, pois, assim como a sociedade, a Igreja também é dinâmica, influenciando e sofrendo influências circunstanciais”, diz o Pastor Luiz Gonzaga de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco e um dos mais longevos dirigentes evangélicos do Estado. Para ele será também oportunidade para as lideranças de todo o Acre trocarem experiências a respeito de projetos ministeriais e sociais, tendo como anfitrião um Município fronteiriço, “simbólico para o avanço da Igreja para o Brasil e países vizinhos”.

As reuniões – abertas também ao público – ocorrerão no Ginásio Wilson Pinheiro, às 19 horas (nesta Sexta e no Sábado) e às 9 horas do Domingo, dia 23. O tema do I Encontro de Líderes da Assembleia de Deus em Rio Branco é “Crescimento da Igreja, Reavivamento e Manutenção da Indentidade”. Será o mais importante evento nestes 78 anos de fundação da Igreja no Acre, 107 no Brasil, com transmissão ao Vivo pelo Facebook.com/assembleiadedeusrb, na Internet.

